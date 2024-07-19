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Yaralanan 3 sürücüyle araçlardaki İbrahim Halil Akın (16), Zübeyde Tokgöz (52) ve Mehtap Akın (35) sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan Ersan Aktaş (48) yönetimindeki 01 F 8448 plakalı otomobil de yol kenarındaki mısır tarlasına girerek durabildi.

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