Adana'da korkunç bir cinayet üç kişilik bir ailenin yaşamını sonlandırdı. Yusuf Tehci, eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci boğazları kesilerek öldürüldü.

Olay sabah saatlerinde gerçekleşti

Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesindeki bir evde meydana gelen cinayet, Yusuf Tehci'nin yakınlarının kapıyı çalmasıyla fark edildi. Kapı açılmayınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Evde yapılan incelemelerde üç kişinin öldüğü tespit edildi

Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, evin kapısını çilingir aracılığıyla açarak içeri girdi. Ekipler, Yusuf Tehci, eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin boğazlarının kesildiğini belirledi.

Aile kahvaltı sonrası cinayete kurban gitti

Ekiplerin yaptığı incelemeye göre, ailenin olaydan önce kahvaltı yaptığı tespit edildi. Cinayet sonrası aile yakınları büyük bir şok yaşarken, sokakta sinir krizleri geçirdi.

Polis geniş çaplı soruşturma başlattı

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili detaylı araştırmalar sürüyor.