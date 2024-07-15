Adana'nın Feke ilçesinde bir çiftçi tarafından keşfedilen Batodonoides Vanhouteni adlı memeli hayvan, bilim dünyasında büyük bir keşif olarak değerlendiriliyor. Veteriner Tevfik Yüceli'nin açıklamalarına göre, bu canlı 53 milyon yıl önce yaşamış ve anatomik olarak fareye benzerlik göstermekle birlikte çok daha küçük bir yapıya sahip.

Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan bir çiftçi, bölgede nadir görülen bir canlı keşfiyle bilim dünyasını heyecanlandırdı. Veteriner Tevfik Yüceli'nin açıklamalarına göre, keşfedilen Batodonoides Vanhouteni adlı memeli hayvan, dünya üzerinde yaşamış en eski ve en küçük memeli olarak nitelendiriliyor. Yüceli, canlının anatomik yapısının fareye benzediğini ancak farelerden çok daha küçük olduğunu belirtti. Batodonoides Vanhouteni'nin ağırlığının 1.3 gram olduğunu ve dişlerinin 1 milimetreden daha küçük olduğunu ifade etti.

Yüceli, ayrıca bu tür nadir canlıların bulunduğu zaman vatandaşların doğa koruma ekiplerine haber vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu canlının zararsız olduğunu ve doğal ortamında korunması gerektiğini unutmamak önemlidir. Feke ilçemizde ilk kez görülmesi, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin ve bilimsel araştırmaların önemini bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

Batodonoides Vanhouteni'nin keşfi, bölgedeki paleontolojik çalışmalar ve evrimsel araştırmalar için de büyük bir potansiyel sunmaktadır. Bu tür keşifler, bilim insanlarına geçmişteki yaşam formları hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sağlayarak evrimsel süreçlerin anlaşılmasına katkıda bulunabilir.