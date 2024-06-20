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Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.N.S, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İddiaya göre, Konakkuran Mahallesi'nde 9 yaşındaki K.N.S. evde sedir altındaki tüfeği bulunduğu yerden çekmeye çalıştığı sırada tüfek ateş aldı. K.N.S. tüfekten çıkan fişeğin isabet etmesi sonucu yaralandı.

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