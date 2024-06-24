Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçeklışen trajik olayda, Hakim Aba adlı şahıs, eşi Şükran Aba ile süregelen tartışmaların ardından cinnet geçirdi. 22 Haziran'da yaşanan olayda, Şükran Aba'nın ailesiyle yaşanan anlaşmazlık sonrasında Hakim Aba, kayınpederi Turgut Erat, kayınvalidesi Leyla Aktay, kayınbiraderi Muhammet Erat ve eşi Şükran Aba'yı silahla vurarak hayatını kaybetmelerine neden oldu.

Irak'a kaçma hazırlığı yaparken yakalandı

Olayın ardından kaçma hazırlığına giren katil zanlısı, Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde yakalandı. Şahsın, annesi Azize Aba, babası Şerif Aba ve 3 aylık bebeği Deniz ile birlikte Irak'a kaçma niyetinde olduğu belirlendi.

Emniyetteki ifadesinde, "Sabah tartıştık, nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım" şeklinde savunma yaptığı öğrenilen Hakim Aba, Adana'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda 3 aylık bebeği Deniz de sağlık kontrollerinin ardından sevgi evlerine teslim edildi.

Olay anı, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilirken, komşularının müdahale etmeye çalıştığı görüntüler dikkat çekti. Hakim Aba'nın aynı sokakta bir bakkal dükkanı işlettiği bilgisi de ortaya çıktı.