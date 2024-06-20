Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Pos Mahallesi Kökez mevkiinde, anız yakımı sonrası çıkan yangın ormana sıçradı. Saat 14.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakılan anız, kısa sürede kontrolden çıkarak yakındaki ormanlık alana yayıldı.

Yangına hızlı müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü Feke Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Yangına iki uçak ve iki helikopterle havadan, onlarca işçi ve arazöz ile karadan müdahale ediliyor. Jandarma ekipleri ise yangını başlatan kişi veya kişileri belirlemek için soruşturma başlattı.

'Havadan ve karadan müdahale ediyoruz'

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan etkin bir şekilde müdahale edildiğini belirtti. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Balıkesir'de de yangın alarmı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Esenli Mahallesi yakınlarında otluk alanda çıkan yangın da büyük endişe yarattı. Orman Genel Müdürlüğü, bu yangına da üç uçak, iki helikopter, 16 arazöz, yedi su ikmal aracı, dört ilk müdahale aracı, beş hizmet aracı, iki dozer, iki greyder ve 100 personel ile müdahale edildiğini duyurdu. Yangın bölgesine altı arazöz ve üç su ikmal aracı ilave olarak sevk edildi.