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Dereceye giren katılımcılara ödüllerini, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile başkan vekili Ömer Kaya verdi.

Organizasyon kapsamında 5 kilometrelik halk koşusu da yapıldı.

Kadınlarda ise Songül Berikol birinci, Pelin Çelik ikinci, Nuray Köstekçi de üçüncü sırada konuşu tamamladı.

Erkeklerde Azat Demirtaş birinci, Barış Demirtaş ikinci, Mesut Akpınar üçüncü oldu.

Katılımcıların 10 kilometrelik parkurda mücadele ettiği organizasyon, Merkez Park'ta son buldu.

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