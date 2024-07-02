Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde sabah saatlerinde 10 katlı bir apartmanın 8. katında çıkan yangın, bina sakinlerini korkuttu. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın, apartmanın 8. katında başladı ve kısa sürede duman tüm binayı sardı. Yangını fark eden daire sakinleri hemen dışarı çıktı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü ve merdiven dairesini saran dumandan dolayı çıkamayan bazı bina sakinlerini kurtardı.