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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kuzen, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bunun üzerine zanlılar Erdem B. ve Tuncay B. gözaltına alındı.

Ekipler, narkotik dedektör köpeğinin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yaptığı incelemede, arı kovanlarına gizlenmiş 62 pakette 53 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Aracın sürücüsü Erdem B, bagajdaki arı kovanlarında bal peteklerinin bulunduğunu, yolcu konumundaki kuzeni Tuncay B. ise kovanlarda kraliçe arıların olduğunu iddia etti.

Ekipler, şehre giriş yaptığını tespit ettikleri aracı takibe alıp merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kente hafif ticari araçla uyuşturucu getirileceğini belirledi.

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