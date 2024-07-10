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Yabancı uyruklu kişilerin de sorgulandığı uygulamalarda aranan 5 kişi gözaltına alındı, 7 kişi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Polis ekipleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 247 kişiyi de yakaladı.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 42 şüpheli tutuklandı.

Denetim lerde, 56 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 1 milyon 141 bin 798 lira ceza kesildi.

Samsun'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Samsun'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Faaliyetlerde ruhsatsız 65 tabanca, 13 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, silahlara ait 75 şarjör, 1080 fişek ile silah parçaları, 1479 gram uyuşturucu, 715 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 590 lira ve 6 çalıntı araç ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.

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