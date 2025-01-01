Adana’nın Çukurova ilçesi Küçükçınar Köyü'nde, yeni yılın ilk günü meydana gelen av kazasında, Yusuf U. (20), çalılıktan gelen sesi domuz sanarak ateş etti ve akrabası Doğan Açıkgöz (59)'ün ölümüne neden oldu.

Olayın detayları

1 Ocak sabahı saat 09.30 sıralarında avlanmak için Küçükçınar Köyü’ne giden Yusuf U. ve Doğan Açıkgöz, arkadaşlarıyla birlikte farklı yönlere dağılarak keşif yaptı. Bu sırada Yusuf U., yaklaşık 30 metre uzaklıktaki çalılardan gelen sesi domuz zannedip tüfeğiyle ateş etti.

Ateş ettiği yere yaklaşan Yusuf U., akrabası Açıkgöz’ü kanlar içinde yerde buldu. Arkadaş grubunun durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, Doğan Açıkgöz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Açıkgöz’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenaze, son yolculuğuna uğurlandı.