İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin girişlerinde önlem alan polis, şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu. Bagajda arama yapan ekipler, yolculardan Selim S.'nin de üstünü aradı.

Polis, Selim S.'nin yanında bulunan poşetteki ayakkabıdan şüphelendi. Ayakkabının tabanını söken polis, paketlenmiş halde 266,59 gram metamfetamin buldu. Gözaltına alınan Selim S., emniyete götürüldü.

Selim S., ifadesinde, "Ucuz olduğu için tanımadığım bir kişiden toplu olarak aldım. O da yakalanmamam için bir çift ayakkabının içerisinde verdi. Kullanmak için aldım, satma niyetim yoktu" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selim S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.