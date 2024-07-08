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Dalgıçlarca gölde yapılan aramadan sonuç çıkmadı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gölde arama çalışması başlattı.

Göle giren M.A'nın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler polise haber verdi.

Alınan bilgiye göre, M.A. (19) gezmek için Dörtler Mahallesi Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde girdiği baraj göl ünde gözden kaybolan genci bulmak için arama çalışması başlatıldı.

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