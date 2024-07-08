ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde girdiği baraj gölünde gözden kaybolan genci bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, M.A. (19) gezmek için Dörtler Mahallesi Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti.
Göle giren M.A'nın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler polise haber verdi.
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gölde arama çalışması başlattı.
Dalgıçlarca gölde yapılan aramadan sonuç çıkmadı.
Arama çalışmalarına havanın kararınca ara verildi.
Kaynak: aa