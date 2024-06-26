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Bina görevlisi Erdal Göçer, gazetecilere, doğal gaz vanasını kapatmaya çalıştığı sırada elinin yandığını belirterek, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Olayı haber alınca buraya gelip yangına müdahalede bulunduk. Bu sırada da elimden yaralandım." dedi.

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Bina sakinlerini apartmandan tahliye eden ekipler, gazı kesip yangına müdahalede bulundu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 11 katlı apartmanın girişindeki doğal gaz borusundan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir bina nın girişindeki doğal gaz tesisatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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