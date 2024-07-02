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Yener ve Altınsoy'un iki çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri, Altınsoy ve Yener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Buradaki tartışmanın ardından Altınsoy'a av tüfeği yle ateş eden Yener, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde Ramazan Yener (32), boşandığı eşi İklim Altınsoy'un (28) evine gitti.

ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, boşandığı eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

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