ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, çalılıkta çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Mahallesi Alibaba mevkisindeki çalılıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü bağlı 25 personel ile 2 arazöz ve su tankeri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaymakam Emre Açar'ın inceleme yaptığı bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: aa