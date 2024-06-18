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Kaymakam Emre Açar'ın inceleme yaptığı bölgede soğutma çalışması sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü bağlı 25 personel ile 2 arazöz ve su tankeri yönlendirildi.

Merkez Mahallesi Alibaba mevkisindeki çalılıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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