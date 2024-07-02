Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, Toros Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir apartmanın 8. katında yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, dairede ciddi hasar oluştu.

Hızlı müdahale can kaybını önledi

Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Komşunun dikkati facianın önüne geçti

Yangının fark edilmesini sağlayan komşu Ahmet Urlu, sabah işe gitmek üzere evden çıktığında, karşı dairede alevlerin yükseldiğini gördüğünü belirtti. Urlu, "Komşumun dairesinden dumanlar çıkıyordu. Kapı açık olduğundan içeri baktım ve mutfakta alevleri gördüm," dedi. Dairede bir kişinin bulunduğu söylentisi üzerine içeri giren Urlu, kimseyi bulamadı ve apartman sakinlerini tahliye etti.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırıyor. Yangının, apartman sakinlerinde büyük bir korku yarattığı ve maddi hasara yol açtığı bildirildi.

Yangının çıkış sebebi ve yangına dair detaylar araştırıldıkça yeni bilgiler gelmeye devam edecek. Apartman sakinlerinin can kaybı yaşanmadan tahliye edilmesi ise sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.