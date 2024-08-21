Adana'nın Seyhan ilçesinde, uzun yıllardır çöp biriktiren bir evin temizliği sırasında belediye çalışanı, evden gelen yoğun koku nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine yapılan temizlikte evden yaklaşık 4 kamyon çöp çıkarıldı.

Çöp evde tehlike çanları

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde, 53 yaşındaki Abdullah Aslan'a ait müstakil bir evde uzun süredir biriktirilen çöpler, hem mahalle sakinlerini hem de temizlik işçilerini zor durumda bıraktı. Çöp evden gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve belediye temizlik ekipleri sevk edildi.

10 Saatlik temizlik maratonu

Polis nezaretinde eve giren temizlik işçileri, kapıların açılmasıyla karşılaştıkları manzara karşısında adeta şoke oldu. Evde yaklaşık 10 saat süren temizlik çalışması sırasında, bir işçi yoğun koku nedeniyle fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan işçi tedavi altına alındı. Temizlik sonunda evden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

"20 Yıldır bu halde"

Mahalle sakini Osman Köksal, "Burası 20 yıla yakındır bu şekilde. Evde yaşayan kişi sürekli sağda solda ne bulursa toplayıp getiriyor. Bu kokuyu kim ihbar etmez ki? Çocuklarımızı sineklerden koruyamıyoruz, çok rahatsızız. Evi temizliyorlar ama iki hafta sonra yine aynı duruma geliyor," diyerek yaşanan durumun uzun süredir mahallede büyük bir rahatsızlık yarattığını dile getirdi.