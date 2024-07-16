Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla suç ve suçlulara yönelik kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 415 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 120'si tutuklandı. Tutuklanan 120 kişinin 41'inin hırsızlık suçundan dolayı tutuklandığı belirtildi.

Silah ve çalıntı araç ele geçirildi

Emniyet ekiplerinin operasyonlarında, 68 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 14 ruhsatsız tüfek ve bin 27 fişek ele geçirildi. Ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç, 10 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet de yakalandı.

Yasal işlem yapıldı

Operasyonlar kapsamında, 1 iş yerine ve iki kişiye yasal işlem yapıldı. Toplamda 88 kişiye ise çeşitli nedenlerden dolayı 85 bin 976 TL idari para cezası kesildi.