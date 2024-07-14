ADANA (AA) - "10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü", kentteki tarihi Taş Köprü üzerinde çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.

Erzincan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Erzincan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren Seyhan nehri üzerindeki Taş Köprü'de toplanan Adanaspor taraftarları, takımlarına tezahüratta bulundu.

Etkinliğe, turuncu-beyazlı forma giyen ve takımın bayrağını taşıyan taraftarlar katıldı.

Davul zurna eşliğinde eğlenen taraftarlar, havai fişek gösterisinin ardından meşaleler yaktı.

Etkinlik kapsamında şarkıcı Bayhan Gürhan konser verdi.

Kaynak: aa