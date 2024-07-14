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Etkinliğe, turuncu-beyazlı forma giyen ve takımın bayrağını taşıyan taraftarlar katıldı.

Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren Seyhan nehri üzerindeki Taş Köprü'de toplanan Adanaspor taraftarları, takımlarına tezahüratta bulundu.

ADANA (AA) - "10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü", kentteki tarihi Taş Köprü üzerinde çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.

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