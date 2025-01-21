Adana'da ekmeğe yapılan zam, un ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle gündeme geldi. 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı, Adana Fırıncılar Odası'nın aldığı karar doğrultusunda yüzde 25 oranında zamlanarak 12,5 TL oldu. Bu artış, vatandaşların bütçelerine de yansıdı.

Fırıncılar zorlu sürece girdi

Zam kararı sonrası fırıncılar, artan maliyetlerin sektörde zorlu bir süreç oluşturduğunu belirtti. Adana Fırıncılar Odası yetkilileri, kararın uzun değerlendirmeler sonucu alındığını ve daha kaliteli hizmet verebilmek adına bu zammın kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

Vatandaşlar endişeli

Zam sonrası ekmek fiyatlarının arttığını gören vatandaşlar, artan maliyetlerin günlük harcamalarına nasıl etki edeceği konusunda endişelerini dile getirdi. Bu gelişme, özellikle düşük gelirli aileler için daha fazla yük oluşturacak gibi görünüyor.