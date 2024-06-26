Adana'da Narkotik Bürosu polisleri, Özgür Mahallesi’nde oturan R.K.’nin evinde uyuşturucu sattığını tespit etti. Evin yakınlarında önlem alan polis, gece geç saatlerde poşete sakladığı uyuşturucuyu otomobille gelen kişilere satarken suçüstü yakaladı. Tutuklanan R.K. hakkında Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan açılan dava karara bağlandı.

Mahkeme süreci

Karar duruşmasına tutuklu R.K., bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada R.K., suçlamayı reddederek beraatini istedi. Ancak, mahkeme heyeti, R.K.'yi 16,5 yıl hapis ve 90 bin lira adli para cezasına çarptırıp, tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.