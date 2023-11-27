Bunlar da ilginizi çekebilir

Bomba imha uzmanları tarafından ev den çıkarılan el yapımı patlayıcı, güvenli bir bölgede imha edildi.

Adreste, el yapımı patlayıcı ile ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, bu silahlara ait 3 şarjör ve 8 mermi ele geçirildi.

Polis, adrese düzenlediği baskınla, kadının yaralanmasıyla ilgili M.A'yı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta Z.K'nin tabancayla yaralanmasıyla ilgili aranan M.A'nın (25) saklandığı adresi belirledi.