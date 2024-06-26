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Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Doğal gaz sızıntısının neden olduğu yangın, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Benzer olayların önlenmesi için yetkililer, güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.

Yangın, apartmanın girişinde hasara yol açtı. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yangının çıkış nedeni ve doğal gaz sızıntısının kaynağıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Adana 'nın merkez Seyhan ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında doğal gaz borusundaki sızıntı yangın a sebep oldu. İddialara göre, apartmanın girişindeki doğal gaz borusunda meydana gelen sızıntı, kısa sürede yangına dönüştü.

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