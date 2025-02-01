Adana'nın Seyhan ilçesinde, 21 yaşındaki Fatma Kocaklı, eşiyle birlikte yaşadığı evde av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Kocaklı ve dini nikahlı eşi Mikail B.'nin evinde silah sesi duyulmasının ardından yakınları durumu polise bildirdi.

Olayın gelişimi ve incelemeler

Polis ekipleri, olay yerine gittiklerinde Fatma Kocaklı'yı av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti ve genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kocaklı'nın cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İntihar mı, cinayet mi?

Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kocaklı'nın intihar mı ettiği yoksa cinayet kurbanı mı olduğu henüz netleşmedi. Fatma Kocaklı'nın dini nikahlı eşi Mikail B. gözaltına alındı ve olayla ilgili ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.