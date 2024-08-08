Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında sabah 07.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrika çalışanları, alevlerin hızla yayıldığını fark edince durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikanın çatısı çöktü

Yangın, kısa sürede fabrikanın tamamını sararak büyük bir hasara yol açtı. Alevlerin etkisiyle fabrikanın çatısı çöktü. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Güvenlik önlemleri alındı

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yangın alanında güvenlik önlemleri alarak çevredeki vatandaşları güvenli bir mesafede tutuyor.