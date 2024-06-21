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Vatandaşlar tarafından sudan çıkartıldıktan sonra ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Özdemir'in suda kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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