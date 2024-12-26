Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kaldırımdaki reklam totemine çarptı. Kazada sürücü Cennet Demir Boran (43) yaşamını yitirdi, araçta bulunan bir kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda gerçekleşti. 01 AIR 710 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki reklam direğine çarptı.

Olay yerinde müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, araç sürücüsü Cennet Demir Boran’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek yolcu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası demir yığınına dönen araç, çekici yardımıyla kaldırılırken, Cennet Demir Boran’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlattı. Yetkililer, araçta teknik incelemelerin devam ettiğini ve kazanın kesin nedeninin kısa sürede belirleneceğini açıkladı.