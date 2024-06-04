Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, özellikle gençler sulama kanallarına girerek serinlemeye çalışıyor. Ancak bu durum, ciddi tehlikelere yol açıyor. Sulama kanallarında yüzmek tehlikeli olmasına rağmen gençler bu riski göze alıyor. Abdullah Çelik isimli bir genç, "Hava sıcak, güneş tepemizde ne yapacağız, mecbur yüzmemiz lazım. Güneşe kafa tutuyoruz" diyerek durumu özetliyor.

Vatandaşların Talepleri ve Endişeleri

Sulama kanallarında yaşanan bu tehlikeli serinlik, çevre sakinleri tarafından da endişeyle izleniyor. Ali Kaplan isimli bir vatandaş, kanalların tehlikelerine dikkat çekerek, "Her gün burada bir çocuk boğuluyor, her gün bir sıkıntı oluyor burada. Üzülüyoruz bu duruma. Bu gördüğünüz kanal kenarlarının kapanmasını istiyoruz. Küçük çocuklar bile gelip hemen suyun içerisine giriyorlar. Belediyeden havuz istiyoruz çocuklarımız için. Burada havuz yok, top sahası yok, hiçbir şey yok. Hava sıcak, bu çocuklar haklı, burada bir havuz istiyorlar" şeklinde konuştu.