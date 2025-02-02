Adana'nın Yüreğir ilçesinde dün gece husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kan döküldü. Kurşunların havada uçuştuğu olayda 23 yaşındaki Yunus Tekin hayatını kaybederken, Züleyha ve eşi Salih O. yaralandı.

Silahlar konuştu, kavga kanlı bitti

Gece saat 23.00 sıralarında sokakta karşılaşan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle silahların ateşlendiği olayda Yunus Tekin, Züleyha ve Salih O. kurşunların hedefi oldu.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekipleri Yunus Tekin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Tekin’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, Züleyha ve Salih O. ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

5 kişi gözaltında, firariler aranıyor

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Süleyman K. ile kardeşleri Hasan, Hüseyin ve Celal K. ile tedavisi tamamlanan Salih O. gözaltına alındı. Firari şüpheliler Sedat T. ve Ahmet M.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.