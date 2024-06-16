Sarıçam'da iki katlı bir evin damına çıkarılan keçi, kasap tarafından kesilmek istendiği sırada beklenmedik bir hareket yaparak damdan atladı. Ancak keçi, atlarken boynuzu evin önünden geçen telefon hattına takılarak havada asılı kaldı.

Olayı gören kasap ve keçinin sahibi, keçinin tele takıldığını fark ederek hemen müdahale etti. Habere göre, keçi kurtarılmak için olay yerine getirilen bir kamyonun üzerine çıkarıldı ve buradan güvenli bir şekilde kurtarıldı. Daha sonra keçi, kesilmek üzere kasap tarafından işlem gördü.

Sarıçam ilçesindeki bu olay, keçinin damdan atlayıp tele takılmasıyla ilginç bir hal aldı ve çevredeki vatandaşlar tarafından da şaşkınlıkla izlendi.