Adana'nın Seyhan ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Duvar B. ile tartıştıktan sonra intihar etmek için sulama kanalına atlayan Vehibe C., çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Eşi Duvar B. ise genç kadını kurtarmak için atladığı kanalda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Ekipler, kaybolan Duvar B.'yi arama çalışmalarına başladı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Duvar B. (33) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Vehibe C. (24), motosikletle seyir halindeyken tartışmaya başladı. Tartışma, motosikletten inerek devam etti ve büyüdü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Vehibe C., sulama kanalına atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Eşi kurtuldu, kendisi akıntıya kapıldı

Duvar B., eşini kurtarmak için hemen sulama kanalına atladı. Ancak çiftin suda çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vehibe C., çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ve hayata döndürüldü. Ancak Duvar B., akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Duvar B.'yi bulmak için arama çalışmalarına başladı. Sulama kanalında yapılan aramalar devam ederken, olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu.