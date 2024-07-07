ADANA (AA) - Adana'da boya fabrikası görünümlü bir binada kaçak sigara imalatı yapan 2 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde kaçak sigara imalatı yapılıp piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik takip ve incelemeler sonucunda ekipler, boya fabrikası görünümlü bir binada kaçak sigara imalatı yapıldığını tespit etti.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 8 milyon 500 bin bandrolsüz doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 milyon 200 bin bandrolsüz sigara filtresi, 850 rulo halinde sigara filtre kağıdı, 5 bin 400 kilogram kıyılmış tütün ile 3 sigara imalat makinası ele geçirdi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.