Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, Süleyman Ağırman'a ait kadın giyim mağazası hedef alındı.

Gece yarısı saldırısı

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi'nde meydana geldi. İki motosikletli şüpheli, Süleyman Ağırman'ın kadın giyim mağazasına tabancayla ateş açtı. Mağazaya toplam 14 kurşunun isabet ettiği saldırının ardından, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

Sabah keşfi ve polis ihbarı

Sabah iş yerini açmak için mağazaya gelen Süleyman Ağırman, cam ve kepenklerdeki kurşun izlerini fark etti. Hemen polise ihbarda bulunan Ağırman, olayla ilgili herhangi bir husumetinin olmadığını ve saldırıyı düzenleyenin kim olduğunu bilmediğini ifade etti.

Polisin araştırmaları

Adrese gelen polis ekipleri, mağazada ve çevrede detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, mağazaya 14 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

Güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri

Polis, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek motosikletli şüphelilerin izini sürüyor. Ayrıca, görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak saldırının arkasındaki motivasyonu ve failleri belirlemeye çalışıyor.

Polis operasyonu ve güvenlik önlemleri

Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Eminağa Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılarak, şüphelilerin kaçış rotaları üzerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Adana Emniyet Müdürlüğü, saldırının aydınlatılması ve faillerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.