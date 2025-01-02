Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde gece yarısı polis merkezi inşaatına molotof kokteyli atan bir şüpheli, mahalle bekçisi tarafından karnından vurularak yakalandı.

Bekçiden hızlı müdahale

Bölgedeki devriye görevi sırasında saldırıyı fark eden mahalle bekçisi, şüpheliye teslim olması için ihtarda bulundu. Ancak kaçmaya başlayan saldırgana “dur” uyarısı yapıldı. Uyarıya rağmen kaçmaya devam eden şüpheliye önce havaya uyarı ateşi açıldı. Kaçışı sürdüren şüpheli, bekçinin tabancasından çıkan kurşunla karnından vurularak etkisiz hale getirildi.

Hayati tehlikesi yok

Olay yerine hızla ambulans sevk edilirken, yaralı şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri

Saldırının ardından bölgeye özel harekat ve terörle mücadele ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı delil toplama çalışmaları gerçekleştirdi.

Polis, saldırının arka planını ve şüphelinin bağlantılarını araştırmak üzere soruşturma başlattı. Olayın terör bağlantısı olup olmadığını belirlemek için kapsamlı bir inceleme yürütülüyor.