Adana'da kış mevsiminin ortasında sıcak hava etkisini gösterdi. Adanalılar, soğuk hava dalgasının Türkiye'nin birçok bölgesini etkisi altına aldığı bu dönemde, 30 dereceye ulaşan sıcaklığın tadını çıkarıyor. Toros Dağları'nın zirvesine yağan kar, kartpostallık görüntüler oluştururken, şehir merkezinde güneşli hava parklarda ve bahçelerde vakit geçiren vatandaşlar tarafından büyük bir keyifle karşılandı.

Kışın ortasında yaz havası

Adana'nın sıcak havası, kış ortasında yazdan kalma günler yaşatan bir atmosfer sunuyor. Atatürk Parkı'na gelen Emine Gençdal, "Bugün hava çok güzel. Huzur veren bir hava var. Yazdan kalma bir gün var gibi" diyerek havanın güzelliğini dile getirdi. Sevim Karakaya ise, "Adana'da beklenen kış mevsimi olmadı, bu havaları çok seviyorum. Keşke hep böyle devam etse" diyerek sıcak havanın tadını çıkardığını ifade etti. Ayşe Yılmaz da sıcak havanın keyfini parka gelerek çıkardığını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Adana'da önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor. Bu durum, kış ortasında güneşli günlerin devam edeceğini müjdeledi.