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Olay yerine gelen ailenin yakınları gözyaşı dökerken ekiplerin çalışması sürüyor.

Antalya'da otluk alanda başlayan yangın ormana ve seralara sıçradı

Antalya'da otluk alanda başlayan yangın ormana ve seralara sıçradı

Dalgıç polisler, araçta oldukları düşünülen 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çatalan Köprüsü 'nde kontrolden çıktı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprü den baraj gölü ne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

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