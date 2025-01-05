Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüjdeki ağaçlara çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyeti kaybedildi

Kaza, Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı’nda gece saatlerinde meydana geldi. Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü.

1 kişi hayatını kaybetti

Kazada araç içinde bulunan Erkan Eral Ela (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Deniz Gül (39) ağır yaralandı. Ahmet Mendeş (32) ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye götürdü.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından araç parçaları kaldırıldı ve trafik normal seyrine döndü.