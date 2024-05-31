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Namaz sonrasında terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Merkez Seyhan ilçesinde " Filistin 'e destek, Gazze'ye dua" buluşması kapsamında vatandaşlar, sabah namazı için Ulu Cami'de bir araya geldi.

ADANA (AA) - Adana'da, Mehmetçik ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için sabah namazı nda dua edildi.

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