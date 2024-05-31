ADANA (AA) - Adana'da, Mehmetçik ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi.
Merkez Seyhan ilçesinde "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" buluşması kapsamında vatandaşlar, sabah namazı için Ulu Cami'de bir araya geldi.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı.
Namaz sonrasında terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Kaynak: aa