Adana'nın Sarıçam ilçesinde minibüs ile cipin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kaza gelişimi

Kaza, Sarıçam ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Cumali D. yönetimindeki 06 ECB 293 plakalı cip ile Ali A. yönetimindeki 01 J 0253 plakalı minibüs çarpıştı.

Yaralılar hastaneye sevk dildi

Kazayı gören vatandaşlar, hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan her iki aracın sürücüsü ve minibüste bulunan yolcular, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.