ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün otomobille çarpışıp iş yerine girmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
O.A. yönetimindeki 80 AAK 702 plakalı minibüs, Şevkiye Mahallesi'ndeki kavşakta M.İ. (48) idaresindeki 01 RM 446 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra bir iş yerine girdi.
Kazada, otomobil sürücüsü M.İ. ile N.A. (21), G.D. (59) ve S.A. (9) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazanın ardından araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: aa