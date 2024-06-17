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Kaza da, otomobil sürücüsü M.İ. ile N.A. (21), G.D. (59) ve S.A. (9) yaralandı.

O.A. yönetimindeki 80 AAK 702 plakalı minibüs, Şevkiye Mahallesi'ndeki kavşakta M.İ. (48) idaresindeki 01 RM 446 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra bir iş yerine girdi.

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün otomobille çarpışıp iş yerine girmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

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