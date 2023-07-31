Trafik kazasında dün hayatını kaybeden Vedat Gök'ün (63) yakınları, cenazelerini almak için Kozan Devlet Hastanesi morguna gitti. Aile, kendilerine teslim edilen cenazeyi, Karahamzalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnetti.

Rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Erdoğan Mertkan'ın (87) ailesi de cenaze işlemlerini tamamlamak için hastaneye gitti. Burada teslim aldıkları cenazenin Mertkan'a ait olmadığını fark eden aile, durumu hastane yetkililerine bildirdi.

Kontrollerde, morgdaki karışıklık nedeniyle Gök'ün ailesine teslim edilen naaşın Mertkan'a ait olduğu belirlendi.

Karışıklığın fark edilmesiyle defnedildiği kabirden çıkarılan Mertkan'ın cenazesi, Arslanpaşa Mahallesi'ndeki Kozan Mezarlığı'nda yeniden toprağa verildi.

Gök'ün naaşı ise yakınları tarafından hastaneden alınarak Karahamzalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Erdoğan Mertkan'ın yeğeni Ali Mertkan, gazetecilere, amcalarının cenazesinin karışıklığını hastane morgunda fark ettiklerini belirterek, "Biz hastaneye gittiğimizde cenaze yerinde yoktu. Başkasına ait bir cenaze vardı. Yanlışlık olmuş. Bizim cenazemizi, Karahamzalı Mahallesi'nde defnetmişler. Cenazeyi oradan çıkardık." diye konuştu.