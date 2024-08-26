Feci kaza: Motosiklet tıra arkadan çarptı

Adana'nın Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde, Ercan Togay yönetimindeki motosiklet, M.K. isimli sürücünün kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ercan Togay ve arkasındaki eşi Havva Togay yere savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Acı haber: Havva Togay hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ercan Togay’ı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırırken, Havva Togay’ın ise olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Havva Togay’ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yürek burkan anlar: Cesedin başında bekleyiş

Kazanın ardından Havva Togay’ın bir yakını, cesedin başına oturarak çaresizce bekledi. Bu dramatik an, olay yerinde bulunanların yüreklerini dağladı. Tır sürücüsü M.K. ise kazanın ardından gözaltına alındı.