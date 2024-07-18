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Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlama nedeniyle evin duvarlarının bir kısmının çöktüğü görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Gonca Atlı, çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı.

Fatih Mahallesi'nde, Atlı ailesinin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak tüpü patladı.

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