ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi'nde, Atlı ailesinin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak tüpü patladı.

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Patlamada yaralanan Gonca Atlı, çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 çocuk annesi Atlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlama nedeniyle evin duvarlarının bir kısmının çöktüğü görüldü.

Kaynak: aa