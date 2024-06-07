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Bakan Yerlikaya, paylaşımında Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda 12 ayrı uyuşturucu suç çetesinin çökertildiğini duyururken, suç çete üyesi 282 şüpheli yakalandığı ve 266'sının tutuklandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, 11'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü Narkoçelik operasyonlarının 21'incisi Adana'da gerçekleştirildi. 12 uyuşturucu suç çetesinin çökertildiği üç gün süren operasyonlarda gözaltına alınan 282 şüpheliden 266'sı tutuklandı.ANKARA (İGFA) - Adana Emniyet Müdürlüğünce 3 gündür uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-21" operasyonlarına ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

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