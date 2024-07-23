Adana'nın Feke ilçesinde, Akkaya Mahallesi'nde büyük bir orman yangını başladı. Yangını gören vatandaşların hızlı müdahalesiyle, durum derhal orman işletme müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Ekipler hızla bölgeye sevk edildi

İhbarın ardından, yangına müdahale etmek üzere ekipler bölgeye hızla sevk edildi. Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için hem havadan hem de karadan yoğun bir mücadele yürütüyor.

Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba

Havadan su sıkarak ve karadan çeşitli müdahalelerle yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangının büyümesini engellemek ve zararları minimize etmek için mücadele devam ediyor.