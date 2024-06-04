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Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile 2 söndürme uçağı, 1 helikopter, 7 arazöz ve 3 su ikmal aracı yönlendirildi.

ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde ormanlık alan a sıçrayan anız yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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