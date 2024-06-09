Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana gelen anız yangını, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Hızlı müdahale

Anızdan çıktığı belirlenen yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyüme eğilimi gösterdi. Ancak, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın alanında soğutma çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Yangının nasıl başladığı ve ormana sıçrama süreci hakkında detaylar merak ediliyor. Ekiplerin hızlı müdahalesi olası bir felaketi önledi.