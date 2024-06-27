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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracı yol kenarına çeken sürücü, yolcuları tahliye etti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Pozantı-Adana Otoyolu'nun Akçatekir Mahallesi yakınında seyir halindeyken alev aldı.

"Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları"nın beşincisi Kars'ta yapıldı

"Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları"nın beşincisi Kars'ta yapıldı

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