Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kaza, Yeşil Bulvar'da yaşandı ve sürücüsü hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Otomobilin tavanına çıkarak su akıntısından kurtulmayı başaran 6 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından kısa sürede kurtarıldı.

Otomobil kanalda mahsur kaldı

Kaza sırasında otomobilin tavanına çıkarak hayatını tehlikeye atmaktan kurtulan 6 kişi, sulama kanalında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar, bu kritik durumda hemen müdahale ederek, kazazedeleri kurtarmak için seferber oldu. Kurtarma anları, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve olayın ne kadar dramatik olduğunu gözler önüne serdi.